Вэнс: Нацгвардия не будет бессрочно патрулировать города США

Войска Нацгвардии не будут на бессрочной основе патрулировать города США. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы не хотим, чтобы бойцы Нацгвардии находились на улицах городов бессрочно. Мы лишь хотим, чтобы эти улицы стали безопаснее», - подчеркнул он в интервью газете USA Today.

По словам вице-президента, присутствие Нацгвардии в американских городах определяется уровнем преступности.

Напомним, 11 августа президент США Дональд Трамп направил Нацгвардию в Вашингтон для поддержания порядка. 13 августа бойцы прибыли в столицу. Ожидается, что они пробудут там до конца сентября 2025 года.