Семь человек пострадали при ударе ВСУ по комбинату в Запорожской области

Раненым уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Константин Денисов 2025-08-28 16:40:12
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Семь человек пострадали в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината со стороны ВСУ», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие являются местными жителями. С ранениями разной степени тяжести они были госпитализированы в региональные больницы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об атаках вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона.

#в стране и мире #ВСУ #раненые #запорожская область
