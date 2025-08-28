Семь человек пострадали при ударе ВСУ по комбинату в Запорожской области

Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Семь человек пострадали в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината со стороны ВСУ», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие являются местными жителями. С ранениями разной степени тяжести они были госпитализированы в региональные больницы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об атаках вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона.