Появились кадры с БЭК, потопившего украинский корабль «Симферополь»

Минобороны показало новые кадры поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины в устье реки Дунай.

На видео, снятом с безэкипажного катера, потопившего корабль, видны силуэты украинских моряков, которые спасаются завидев приближающийся морской беспилотник.

По данным российского оборонного ведомства, после атаки объект получил критические повреждения и затонул.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении разведывательного корабля ВМС Украины в акватории Дуная.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.