Появились кадры с БЭК, потопившего украинский корабль «Симферополь»

На кадрах видны силуэты спасающихся моряков ВМС Украины.
2025-08-28 22:26:58
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Минобороны показало новые кадры поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины в устье реки Дунай.

На видео, снятом с безэкипажного катера, потопившего корабль, видны силуэты украинских моряков, которые спасаются завидев приближающийся морской беспилотник.

По данным российского оборонного ведомства, после атаки объект получил критические повреждения и затонул.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении разведывательного корабля ВМС Украины в акватории Дуная.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Украина #Симферополь #ВМС Украины #дунай #конфликт на Украине #Безэкипажные катера
