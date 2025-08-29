МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Генсек ООН призвал участников СВПД продолжить переговоры по Ирану

Поводом для заявления стало решение министров «евротройки».
Константин Денисов 2025-08-29 00:01:47
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) к продолжению переговоров по иранскому вопросу. Об этом сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает участников СВПД и Совет Безопасности продолжить переговоры, чтобы найти дипломатическое решение», - сказал Дюжаррик.

Причиной стало решение глав МИД «евротройки» о возобновлении действия антииранских санкций, о котором они уведомили Совет Европы накануне.

Это означает, что ограничения начнут действовать в течение 30 дней.

Ранее в Иране допустили отказ от сотрудничества с МАГАТЭ из-за санкций.

#в стране и мире #ООН #санкции #Иран #Антониу Гутерриш
