Генсек ООН призвал участников СВПД продолжить переговоры по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) к продолжению переговоров по иранскому вопросу. Об этом сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь призывает участников СВПД и Совет Безопасности продолжить переговоры, чтобы найти дипломатическое решение», - сказал Дюжаррик.
Причиной стало решение глав МИД «евротройки» о возобновлении действия антииранских санкций, о котором они уведомили Совет Европы накануне.
Это означает, что ограничения начнут действовать в течение 30 дней.
Ранее в Иране допустили отказ от сотрудничества с МАГАТЭ из-за санкций.
