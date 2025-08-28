МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вэнс назвал перепалку с Зеленским в Белом доме полезной для американцев

По словам Вэнса, администрация Байдена выделяла Украине деньги, не имея какого-либо плана решения конфликта.
Глеб Владовский 2025-08-28 02:14:03
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Перепалка с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме пошла на пользу рядовым американцам. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Хотел бы я того, чтобы в Овальном кабинете произошла ссора на публику? Необязательно... Но американцам было полезно увидеть это», - подчеркнул он в интервью газете USA Today.

Политик добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена превратила Украину в яму для денег. Они не имели какого-либо четкого плана по урегулированию текущей ситуации.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о большом прогрессе в урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем.

