Россия сохраняет настрой на решение украинского конфликта дипломатическим путем, но для этого нужна взаимность Киева, как заявили в Кремле. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москвы высоко ценит посреднические усилия президента США и надеется на их продолжение. Тем временем спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал большое интервью телеканалу Fox News, рассказав, что проект мирного соглашения уже на столе. Он заявил: Вашингтон надеется, что до конца года появится все необходимое для сделки.

«Технические специалисты прорабатывают все вопросы. Надеемся, что до конца года, или даже раньше, у нас будет все необходимое для этого соглашения. Россия выдвинула мирное предложение, которое включает в себя Донбасс. Может быть, Украина его не примет, но такого прогресса не было никогда», - заявил Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что США поддерживают диалог с российской стороной на ежедневной основе. На этой неделе в Нью-Йорке у него состоится встреча с украинской делегацией, в состав которой могут войти глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. На встрече обсудят возможные гарантии безопасности для Украины. Впрочем, публичный намек Зеленскому отправили на высшем уровне: Трамп понимает, что глава киевского режима пытается затянуть процесс переговоров, и в таком случае Украине обещают ответный удар.

«Я хочу, чтобы заключили мирное соглашение. В противном случае я буду вынужден прибегнуть к серьезным мерам. Мы рассматриваем экономические санкции. Подчеркиваю: экономические. Мы не собираемся устраивать мировую войну. Это можно остановить с помощью санкций или с помощью жестких пошлин, которые дорого обойдутся России или Украине, в зависимости от ситуации», - подчеркнул американский лидер.

Одна из инициатив Запада по урегулированию конфликта предполагает создание трех линий обороны на Украине. Согласно данным Financial Times, западные страны составили примерный план, предусматривающий организацию демилитаризованной зоны.