МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уиткофф заявил о большом прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Спецпосланник США подчеркнул, что проект мирного соглашения, предложенный Россией, уже находится на столе.
Россина Бодрова Анастасия Бобылева 2025-08-28 00:11:53
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Россия сохраняет настрой на решение украинского конфликта дипломатическим путем, но для этого нужна взаимность Киева, как заявили в Кремле. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москвы высоко ценит посреднические усилия президента США и надеется на их продолжение. Тем временем спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал большое интервью телеканалу Fox News, рассказав, что проект мирного соглашения уже на столе. Он заявил: Вашингтон надеется, что до конца года появится все необходимое для сделки.

«Технические специалисты прорабатывают все вопросы. Надеемся, что до конца года, или даже раньше, у нас будет все необходимое для этого соглашения. Россия выдвинула мирное предложение, которое включает в себя Донбасс. Может быть, Украина его не примет, но такого прогресса не было никогда», - заявил Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что США поддерживают диалог с российской стороной на ежедневной основе. На этой неделе в Нью-Йорке у него состоится встреча с украинской делегацией, в состав которой могут войти глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. На встрече обсудят возможные гарантии безопасности для Украины. Впрочем, публичный намек Зеленскому отправили на высшем уровне: Трамп понимает, что глава киевского режима пытается затянуть процесс переговоров, и в таком случае Украине обещают ответный удар.

«Я хочу, чтобы заключили мирное соглашение. В противном случае я буду вынужден прибегнуть к серьезным мерам. Мы рассматриваем экономические санкции. Подчеркиваю: экономические. Мы не собираемся устраивать мировую войну. Это можно остановить с помощью санкций или с помощью жестких пошлин, которые дорого обойдутся России или Украине, в зависимости от ситуации», - подчеркнул американский лидер.

Одна из инициатив Запада по урегулированию конфликта предполагает создание трех линий обороны на Украине. Согласно данным Financial Times, западные страны составили примерный план, предусматривающий организацию демилитаризованной зоны.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #переговоры #мирное соглашение #Стивен Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 