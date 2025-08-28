МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пострадавшего в курском приграничье оператора Солдатова прооперировали

Мужчину перевели в реанимацию.
Дима Иванов 2025-08-28 21:29:24
© Фото: Hinshtein, Telegram

Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию. Врачи стабилизировали его состояние, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

В ближайшее время Сергею предстоит второй этап восстановительной операции из-за тяжелого повреждения ноги, полученного в результате взрыва. Сейчас он находится под наблюдением специалистов Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф, добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов наступил на противопехотную мину во время съемок сюжета в курском приграничье.

