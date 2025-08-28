Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов приграничья Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Во время работы в одном из населенных пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК», - написал Хинштейн.

По информации главы региона, оператор остался жив и его уже госпитализировали в областную больницу. Тяжесть и характер его ранений неизвестны.

Также губернатор сообщил о ранении полицейского в селе Скородное Большесолдатского района в результате налета вражеского БПЛА.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области. В результате этой атаки пострадали семь человек.