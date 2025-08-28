CNN: пилот F-35 перед крушением на Аляске около часа советовался с техниками

Пилот истребителя F-35 ВВС США, потерпевшего крушение 28 января 2025 года на Аляске, около часа консультировался с техническими специалистами по телефону, пытаясь устранить проблемы с управлением, и только после этого катапультировался, сообщил CNN со ссылкой на данные расследования ВВС США.

Согласно отчету, авария произошла из-за обледенения гидравлических линий носовой и основных стоек шасси, что помешало их правильному раскрытию.

После вылета с авиабазы Эйлсон пилот безуспешно пытался убрать шасси, которые заклинило, а бортовые системы начали работать так, словно самолет находился на земле. Находясь над базой, летчик связался по телефону с пятью инженерами компании Lockheed Martin, и беседа продолжалась 50 минут, указано в отчете.

Все попытки исправить неполадки привели к полной потере управления истребителем, и пилоту пришлось покинуть самолет, говорится в результатах расследования.

На видеозаписях, сделанных с земли, видно, как самолет стоимостью около $81 млн упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся. Пилот, спустившийся на парашюте, получил незначительные травмы, сообщил New York Post.

Издание напомнило, что за несколько месяцев до аварии Илон Маск, занимавший тогда пост руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE), подверг критике программу Пентагона по закупке и эксплуатации F-35. Он назвал этот самолет дорогим и сложным универсальным устройством, не пригодным для выполнения задач. Маск также отметил, что пилотируемые истребители устарели в эпоху беспилотников и представляют угрозу для жизни пилотов.