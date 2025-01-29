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Истребитель пятого поколения F-35 разбился на Аляске

Пилот F-35 успел катапультироваться, его госпитализировали.
Дарина Криц 2025-01-29 05:57:21
© Фото: defense.gov

На территории американского штата Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35 ВВС США.

Инцидент произошел на военной базе Эйлсон во время учений.

Пилот воздушного судна жив, он успел катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение - военный госпиталь Бассетт, чтобы провести обследование.

Как сообщило американское агентство Associated Press со ссылкой на командира 354-го истребительного звена полковника Пола Таунсенда, произошел полетный сбой.

Специалисты выясняют причины крушения истребителя, уточняется, что он разбился во время посадки на авиабазе.

#в стране и мире #сша #аляска #Крушение самолета #истребитель F-35
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