Истребитель пятого поколения F-35 разбился на Аляске

На территории американского штата Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35 ВВС США.

Инцидент произошел на военной базе Эйлсон во время учений.

Пилот воздушного судна жив, он успел катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение - военный госпиталь Бассетт, чтобы провести обследование.

Как сообщило американское агентство Associated Press со ссылкой на командира 354-го истребительного звена полковника Пола Таунсенда, произошел полетный сбой.

Специалисты выясняют причины крушения истребителя, уточняется, что он разбился во время посадки на авиабазе.