Танкисты стерли с лица земли скрытые в лесополосах укрепления ВСУ

Экипаж танка Т-72 уничтожил позиции украинских боевиков в лесополосе в зоне ответственности группировки войск «Восток». Видео боевой работы танкистов опубликовало Минобороны РФ.

Получив координаты местоположения противника, танк выдвинулся на позицию и ударил осколочно-фугасными снарядами по укреплениям ВСУ.

После этого Т-72 успел сменить позицию и добить замаскированные огневые точки опорного пункта и блиндажи противника.

Выполнив задачу, экипаж благополучно вернулся в тыловой район. Успешное уничтожение всех целей подтвердила воздушная разведка.

Ранее сообщалось о том, что расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки и наблюдательные посты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.