МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты стерли с лица земли скрытые в лесополосах укрепления ВСУ

Один Т-72 уничтожил сразу несколько позиций боевиков.
2025-08-28 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72 уничтожил позиции украинских боевиков в лесополосе в зоне ответственности группировки войск «Восток». Видео боевой работы танкистов опубликовало Минобороны РФ.

Получив координаты местоположения противника, танк выдвинулся на позицию и ударил осколочно-фугасными снарядами по укреплениям ВСУ.

После этого Т-72 успел сменить позицию и добить замаскированные огневые точки опорного пункта и блиндажи противника.

Выполнив задачу, экипаж благополучно вернулся в тыловой район. Успешное уничтожение всех целей подтвердила воздушная разведка.

Ранее сообщалось о том, что расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки и наблюдательные посты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #танк #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 