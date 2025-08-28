МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МВД Франции заявил, что страна находится на краю финансовой пропасти

Брюно Ретайо назвал причины финансового кризиса во Франции.
Дима Иванов 2025-08-28 19:49:30
© Фото: Nassou, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в эфире BFMTV заявил, что республика еще никогда не была так близка к краю финансовой пропасти.

По его словам, причины шаткого финансового положения во Франции кроются в дефиците бюджета и растущем государственном долге.

«54% госдолга в руках иностранцев. Это уже проблема независимости и суверенитета», - подчеркнул Ретайо.

Ранее премьер-министр Франсуа Байру заявил, что обслуживание госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до €100 млрд в год. Это представляет большой риск для суверенитета страны.

#в стране и мире #Франция #Госдолг #Брюно Ретайо #экономика Франции
