Глава МВД Франции заявил, что страна находится на краю финансовой пропасти

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в эфире BFMTV заявил, что республика еще никогда не была так близка к краю финансовой пропасти.

По его словам, причины шаткого финансового положения во Франции кроются в дефиците бюджета и растущем государственном долге.

«54% госдолга в руках иностранцев. Это уже проблема независимости и суверенитета», - подчеркнул Ретайо.

Ранее премьер-министр Франсуа Байру заявил, что обслуживание госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до €100 млрд в год. Это представляет большой риск для суверенитета страны.