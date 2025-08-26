Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что атака Украины на нефтепровод «Дружба» вряд ли могла произойти без согласования с ЕС - главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами Европы.

Как отметил Сийярто в эфире программы «Борцовский час», учитывая частое общение Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и европейскими лидерами, а также их активность в социальных сетях, где они регулярно сообщают о своих встречах, трудно представить, что вопрос об атаках на нефтепровод не поднимался в их диалогах.

Министр также напомнил, что в начале года Еврокомиссия предоставила письменные заверения о защите ключевой энергетической инфраструктуры стран ЕС от нападений со стороны государств, не входящих в сообщество. Однако после трех атак на нефтепровод «Дружба», совершенных ВСУ за короткий период, ЕК не сделала никаких заявлений.

По словам Сийярто, это делает маловероятным отсутствие координации между фон дер Ляйен, европейскими лидерами и Зеленским относительно атак на нефтепровод, поскольку сложно представить, что они не обсуждали этот вопрос хотя бы кратко.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия в ответ на удар по «Дружбе» может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.