Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи ВС РФ нанесли массовый удар по позициям противника.
2025-08-27 09:28:00
Экипажи штурмовой авиации на истребителях Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Видео боевой работы российской авиации опубликовало Минобороны РФ.

Самолеты разбили технику ВСУ и уничтожили украинских боевиков в зоне ответственности группировки «Восток» с помощью пуска ракет с малых высот.

После успешного поражения цели экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось о том, что операторы боевых дронов ВС РФ оставили ВСУ без боеприпасов на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

