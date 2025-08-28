РАН: мыши на спутнике «Бион» чувствуют себя комфортно в невесомости

Космический аппарат «Бион-М» №2 с мышами и плодовыми мушками успешно выведен на расчетную орбиту, он вращается вокруг Земли на максимальной высоте 386 км, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

На биоспутнике находятся 75 мышей, отправленных для изучения адаптации нервной, мышечной, костной и сердечно-сосудистой систем млекопитающих к условиям космического полета.

Впервые в мире применена новая технология кормления. Одна группа мышей питается пастообразным кормом с жидкостью, а вторая - привычным сухим брикетированным кормом и водой в виде геля. Это позволит ученым сравнить влияние разных типов питания на организм в космосе.

Также на борту 1 500 плодовых мушек Drosophila melanogaster, чей короткий жизненный цикл поможет отследить мутации и изменения в ДНК, вызванные космической средой.

Телеметрия подтверждает, что давление, температура, влажность, концентрация кислорода и углекислого газа в спускаемом аппарате находятся в норме. Космический аппарат стабилизирован, научная аппаратура работает штатно. Видеопоток показывает, что животные находятся в комфортном состоянии, а подача корма и воды осуществляется по заданной циклограмме.

Ранее заведующий лабораторией фенотипирования животных ИМБП РАН Александр Андреев-Андриевский рассказал «Звезде», что мышей, которые дерутся друг с другом, не берут в космос.