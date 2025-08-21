Каких берут в космонавты: на орбиту отправили мышей, которые не дерутся

Вечер, степь, «Байконур». Гул двигателей. На старте - ракета «Союз» с космическим аппаратом «Бион-М». Он предназначен для научных исследований.

На борту биоспутника - особенный микроклимат. Здесь часть земной флоры - например, семена календулы, эхинацеи, зерновые, водоросли. И представители фауны - мыши, мухи, муравьи. Каждый организм - в отдельном контейнере. Самая важная миссия у грызунов. Поэтому для них ученые подготовили настоящие «апартаменты».

В космосе 75 особей будут жить в специальных биосах - миниатюрных гостиницах с кормушками, вентиляцией и системой утилизации отходов.

Ученые разделили мышей на три группы: одни останутся на Земле в привычных условиях, другие - в наземных копиях космического оборудования, а третьи проведут 30 суток в космосе.

«Мыши - они территориальные, агрессивные, и нужно добиться того, чтобы они уживались в коллективе. Самое простое возмущение - например, когда им поменяли клетку. Вот их весь мирок этот порушен, соответственно, они очень огорчаются и могут начать драться. Таких не надо отправлять в космос», - объясняет задачу заведующий лабораторией фенотипирования животных ИМБП РАН Александр Андреев- Андриевский.

Эти миниатюрные грызуны внесут огромный вклад в науку. Исследователям предстоит выяснить, как в невесомости изменятся гормональный фон, иммунитет, репродуктивные процессы мышей. Для эксперимента часть животных снабдили микрочипами, чтобы следить за их состоянием в режиме реального времени.

А в пластиковых пробирках на орбиту отправятся мухи-дрозофилы. Их особенность в том, что они очень быстро размножаются. И по генам поколения, которое появится на свет в космосе, ученые могут отследить наследственные изменения и мутации.

«Строение нервной системы, строение нейронов, особенности функционирования нейронов у мушки и у человека достаточно похожи», - говорит заведующий лабораторией биофизики клетки ИМБП РАН Ирина Огнева.

Результаты исследований будут использованы в биологии, медицине, сельском хозяйстве и при планировании длительных полетов в космос.

«Отличительной особенностью космического аппарата "Бион" является то, что от момента закрытия космического аппарата створками головного обтекателя на техническом комплексе до контакта подъема, когда ракета взлетает, должно пройти не более 72 часов. Это связано с сохраняемостью биологических образцов, которые находятся на борту. То есть они должны попасть в невесомость как можно быстрее. В связи с этим у нас очень жесткий график предпусковой подготовки именно по линии ракеты-носителя. Там практически нет свободных мест», - рассказывает генеральный директор АО «РКЦ» Дмитрий Баранов.

Для России это не просто эксперимент. Это продолжение серии научных исследований, начатых в 1973 году. «Бион-М» №2 впервые выведут на полярную орбиту высотой 400 километров. По сравнению с предыдущими миссиями это более высокая радиационная нагрузка.

На орбите - 30 суток. Затем капсула вернется на Землю, а ученые сравнят результаты. Эти данные помогут разработать средства радиационной защиты и подготовиться к будущим полетам на Луну, Марс и не только. А уже в 2030 году запланировано создание ракеты «Бион-М» №3, которая полетит на орбиту высотой порядка 1 000 километров.