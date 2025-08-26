FT: западные страны планируют создать три линии обороны на Украине

Западные страны планируют создание трех линий обороны на Украине. Об этом пишет Financial Times.

«Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и России», - говорится в публикации.

За этой зоной будут располагаться украинские войска, охраняющие границу, а за ними - так называемые европейские «силы сдерживания».

Ранее британские СМИ сообщили о том, что британские миротворцы будут обучать ВСУ на Украине.