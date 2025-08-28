МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова заявила, что Киеву не удалось сломать дух Вышинского

Представитель МИД России предложила проводить мероприятия в честь Кирилла Вышинского и давать именные премии и стипендии для молодых журналистов.
Марина Крижановская 2025-08-28 13:37:29
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский журналист Кирилл Вышинский пострадал от действий киевского режима только физически, но внутренне он остался целостной личностью, дух которой не удалось надломить. Об этом журналистам сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии похорон Вышинского.

«Это человек, который вписал свое имя в историю мировой журналистики. Это человек, который действительно может квалифицироваться в юридическом, социальном, общественном плане как жертва киевского режима. Но только пострадало его физическое тело. дух его не был сломлен. Он не стал жертвой. он не сломился», - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос «Звезды».

Она пообещала, что МИД продолжит дело Вышинского, для этого необходимо проводить международные мероприятия в честь него, также должны быть именные премии и стипендии для молодых журналистов.

При этом Дмитрий Киселев, исполнительный директор «Россия сегодня» и член СПЧ, рассказал, что его коллега ощутил на себе всю жестокость и цинизм киевских властей, однако его не покидало чувство юмора и самоиронии.

Напомним, известный журналист скончался 23 августа в возрасте 58 лет, он долго  и тяжело болел. Его задержали в Киеве в 2018 году по обвинению в госизмене. Так, местные власти заподозрили его в поддержке ДНР и ЛНР. Освобождения удалось добиться в 2019-м, он прилетел в Россию в ходе обмена.

#Кирилл Вышинский #Мария Захарова #МИД РФ #наш эксклюзив #похороны #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 