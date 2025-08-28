Российский журналист Кирилл Вышинский пострадал от действий киевского режима только физически, но внутренне он остался целостной личностью, дух которой не удалось надломить. Об этом журналистам сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии похорон Вышинского.

«Это человек, который вписал свое имя в историю мировой журналистики. Это человек, который действительно может квалифицироваться в юридическом, социальном, общественном плане как жертва киевского режима. Но только пострадало его физическое тело. дух его не был сломлен. Он не стал жертвой. он не сломился», - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос «Звезды».

Она пообещала, что МИД продолжит дело Вышинского, для этого необходимо проводить международные мероприятия в честь него, также должны быть именные премии и стипендии для молодых журналистов.

При этом Дмитрий Киселев, исполнительный директор «Россия сегодня» и член СПЧ, рассказал, что его коллега ощутил на себе всю жестокость и цинизм киевских властей, однако его не покидало чувство юмора и самоиронии.

Напомним, известный журналист скончался 23 августа в возрасте 58 лет, он долго и тяжело болел. Его задержали в Киеве в 2018 году по обвинению в госизмене. Так, местные власти заподозрили его в поддержке ДНР и ЛНР. Освобождения удалось добиться в 2019-м, он прилетел в Россию в ходе обмена.