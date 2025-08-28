Киселев: Кирилл Вышинский испытал на себе всю жестокость киевского режима

Кирилл Вышинский полностью испытал на себе всю жестокость и цинизм киевского режима, но при этом не терял чувства юмора и самоиронии. Об этом со «Звездой» на церемонии прощания с исполнительным директором «России сегодня» и членом СПЧ поделился Дмитрий Киселев.

«Те 15 месяцев, которые он просидел в тюрьме, можно приравнять к пыткам... Кирилл, будучи очень сильным человеком, относился к этому с чувством юмора. Он говорил: "Раньше жил в доме с окнами на тюрьму, а теперь я в тюрьме с окнами на мой дом"», - сказал он.

Андрей Кондрашов рассказал, что Кирилл Вышинский мечтал, чтобы на Украину вернулся разум.

«Кирилл был абсолютно несломимый человек. Он очень любил Украину всегда. И его замечательная программа на "России 24" рассказывала что ни на есть правду про народ и про страну. Он мечтал, чтобы на Украину вернулся разум, и он прекрасно понимал, что этот разум на Украину можно вернуть только русскими штыками. И мечтал о победе. И это мы должны теперь, даже ради него, совершить», - поделился генеральный директор ТАСС.

Кирилл Вышинский умер 23 августа в возрасте 58 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В 2018 году журналиста задержали в Киеве по обвинению в госизмене - украинские власти заподозрили его в поддержке ДНР и ЛНР. Вышинского освободили, в 2019-м он прилетел в Россию в ходе обмена.