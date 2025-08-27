МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: РФ сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией

Он отметил при этом, что точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет.
Игнат Далакян 2025-08-27 12:54:19
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости

Российская Федерация сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами», - сказал он.

При этом Песков добавил, что для этого необходима взаимность со стороны Украины.

Он также отметил, что точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет. Руководители этих переговорных групп находятся в контакте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что западные страны хотят разрушить процесс урегулирования, который был запущен Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам министра иностранных дел РФ, переговоры на Аляске дали неплохие результаты.

 

#Украина #дипломатия #конфликт #переговоры #Дмитрий Песков #урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 