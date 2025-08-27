Песков: РФ сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией

Российская Федерация сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами», - сказал он.

При этом Песков добавил, что для этого необходима взаимность со стороны Украины.

Он также отметил, что точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет. Руководители этих переговорных групп находятся в контакте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что западные страны хотят разрушить процесс урегулирования, который был запущен Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам министра иностранных дел РФ, переговоры на Аляске дали неплохие результаты.