В «Альфе» назвали ветерана Канакина чистым человеком и великим трудягой

Вице-президент ассоциации «Альфа» Березовец заявил, что ветеран Валерий Канакин заработал все своим трудом, в том числе и высокое звание Героя России.
Марина Крижановская 2025-08-28 12:52:00
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Личность ветерана ассоциации «Альфа» Валерия Канакина многогранна и незаурядна, ему удалось пройти путь от военнослужащего в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) СССР до начальника Управления «А» ЦСН ФСБ России.

Все, чего ему удалось достичь, он добился своим самоотверженным трудом. Воспоминаниями о личности ветерана Валерия Владимировича Канакина поделился первый вице-президент  Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец в беседе со «Звездой».

«Был президентом ассоциации, в последнее время был избран в совет и работал. Великий трудяга, из крестьян великий трудяга. Все своим горбом заработал, молодец. Но, как и все мы, противоречивый. Но чистый, хороший человек», - сказал Березовец.

Валерий Канакин учился в 401-й ленинградской спецшколе КГБ, потом начал работать в 7-м управлении ВДП, а в январе 1984-го его зачислили в подразделение рядовым сотрудником, младшим разведчиком. Прошел все горячие точки: в 80-х годах Афганистан, потом две войны на Кавказе, участвовал в операции в Буденновске, на московской Дубровке и в Беслане.

Напомним, Валерия Владимировича не стало сегодня, 28 августа. Он скончался на 66-м году жизни.

