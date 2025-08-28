МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Серьезный след: в группе «Альфа» высоко оценили заслуги ветерана Канакина

Ветеран Канакин прошел длинный и сложный боевой путь, а в день своего рождения 5 мая 2005 года получил звезду Героя России из рук Путина в Кремле.
Марина Крижановская 2025-08-28 11:30:41
© Фото: government.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Скончавшийся сегодня, 28 августа, Герой России, ветеран группы «Альфа» генерал-майор Валерий Канакин пришел в подразделение антитеррора более 40 лет назад и смог пройти большой боевой путь.

Он участвовал в кампаниях в Афганистане, в двух войнах в Чечне, а потом оказался в Северной Осетии - Алании во время трагедии в бесланской школе. Также принимал участие в операции во время теракта на Дубровке в Москве. О жизненном пути и заслугах известного военнослужащего рассказал «Звезде» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Валера Канакин, Герой России, пришел к нам в 1984 году и за это время проявил себя отличным спортсменом, он был мастером спорта по вольной борьбе. Прошел большой путь - Афганистан, две чеченские кампании, прошел Буденновск, Беслан. Вот, 3 сентября - день борьбы с террором», - перечислил собеседник телеканала.

Он напомнил, что 5 мая 2005 года Валерий Канакин удостоился высокого звания Героя России, золотую медаль получил из рук самого президента РФ Владимира Путина в Кремле. Это произошло в день рождения бойца «Альфы».

Гончаров добавил, что ветеран Канакин внес существенный вклад в организацию, когда четыре года был президентом ассоциации, а также и в работу подразделения антитеррора, когда служил командиром.

