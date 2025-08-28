РФ направила ноту в МИД Эстонии из-за осквернения захоронения советских солдат

Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии в связи с осквернением воинского захоронения в городе Кохтла-Ярве, где покоятся останки 30 красноармейцев. Об этом сообщил «Звезде» временный поверенный в делах РФ в Эстонии Ленар Салимуллин.

«Направили в МИД Эстонии ноту посольства», - сказал он.

По словам дипломата, Москва осудила подобные действия как продолжение политики борьбы с советским мемориальным наследием. В направленной ноте отмечается, что такие шаги противоречат общепринятым моральным нормам и являются проявлением неуважения к памяти павших воинов, освобождавших Прибалтику в годы Великой Отечественной войны.

Ранее посольство РФ также направляло в МИД Эстонии ноту протеста из-за сноса памятников. Местные власти города Валга демонтировали стелы и плиты с именами захороненных в братской могиле красноармейцев.