Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту протеста из-за сноса памятников

Российское диппредставительство направило в эстонский МИД ноту протеста в связи со сносом памятников красноармейцам. Об этом сообщили в телеграм-канале посольства.

«Направили в МИД Эстонии ноту Посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в городе Валга местные власти уничтожили стелу и демонтировали плиты с именами покоящихся в Братской могиле красноармейцев.

Ранее сообщалось, что в Эстонии местные активно занимаются раскопками могил советских воинов. В посольстве отметили, что эти действия направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны.