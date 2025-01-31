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Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту протеста из-за сноса памятников

Местные власти города Валга демонтировали стелы и плиты с именами захороненных в братской могиле красноармейцев.
Глеб Владовский 2025-01-31 20:09:50
© Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress

Российское диппредставительство направило в эстонский МИД ноту протеста в связи со сносом памятников красноармейцам. Об этом сообщили в телеграм-канале посольства.

«Направили в МИД Эстонии ноту Посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в городе Валга местные власти уничтожили стелу и демонтировали плиты с именами покоящихся в Братской могиле красноармейцев.

Ранее сообщалось, что в Эстонии местные активно занимаются раскопками могил советских воинов. В посольстве отметили, что эти действия направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны.

#в стране и мире #эстония #Посольство РФ #красноармейцы #осквернение памятника
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