Новая система «Глаз/Гроза» сократила время уничтожения целей на 10 минут

Новая система управления боем «Глаз/Гроза», которую российские войска применяют в зоне спецоперации, позволяет артиллеристам наносить удары по целям значительно быстрее - время от момента обнаружения до поражения сокращается примерно на 10 минут, сообщил наш корреспондент Владислав Кустов.

«Эта новая система позволяет сократить время от момента обнаружения цели до непосредственно огневого воздействия на нее на 5-10 минут. А здесь каждая секунда важна. Так что эффективность работы артиллерии становится значительно выше», - сказал Кустов.

Если раньше оператор дрона передавал координаты по рации, а корректировка велась вручную, то теперь все происходит в едином цифровом пространстве. На планшете оператора беспилотника карта с отмеченной целью и разрывами снарядов, а система сама рассчитывает и подсказывает корректировки. У артиллеристов - такие же планшеты. Они видят все в реальном времени и могут сразу же вносить изменения.

«По глобальной обстановке можно создать "комнату". В этой "комнате" может находиться абсолютно весь расчет и оператор БПЛА. Вне зависимости от того, на каком расстояния друг от друга находитесь, у них есть связь. По глобальной обстановке можно как переписываться, так и отсылать друг другу места разрывов и цели», - пояснил старший наводчик миномета Вячеслав Мельник.

Передача информации идет мгновенно - от координат цели до результатов попаданий. На практике это дает ощутимый эффект. Наводчики отмечают, что пехота противника, которую раньше могли упустить, теперь не успевает уйти с позиции.

В условиях, когда дроны не всегда могут уничтожить укрепленные точки самостоятельно, «Глаз/Гроза» позволяет артиллерии работать точнее и быстрее, чем раньше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.