Российская самоходная артустановка «Мста-С» наносит удары по обнаруженным укреплениям противника. После первого выстрела проходит чуть больше минуты - именно столько летит снаряд до цели. Потом быстрая корректировка - и теперь выстрел уже точно по расположению украинских боевиков.

Артиллеристы 1-й танковой армии действуют максимально быстро. Эффективность этих ударов командование уже не раз оценило по достоинству - многие бойцы удостоены госнаград. Рискуя жизнью, они выполняли самые сложные задания под носом у противника, не единожды оказывались под обстрелами, но каждый раз возвращались с победой.

«Бывают такие цели, что из данной системы мы их достать не можем, но нужно. В основном это артиллерийские установки американского образца дальнобойные. Приходится выезжать "на передок". Быстро наводимся, отрабатываем, нас корректирует объективный контроль. Отрабатываем, сворачиваемся - и обратно, на свои позиции», - говорит Спартак.

Спартак - позывной командира артиллеристов. На фронте он с первых дней. За проявленную отвагу и характер удостоен медали Суворова. Начинал с командира боевой машины, теперь руководит подразделением. Каждую самоходку знает в деталях. Под дополнительной защитой он показывает следы от осколков снарядов. Сюда же пытаются ударить дроны-камикадзе, но тщетно - машины надежны и уничтожить их не так просто. А вот боевикам по ту сторону линии боевого соприкосновения достается, и немало.

«На их стороне от лесов и посадок уже ничего не осталось. Торчат только пеньки. Максимум, где они могут укрыться, только что себе выкопали. Добиваем их остатки. В основном цели приходят Bradley. Может, с полмесяца назад был Leopard самой первой модификации А-1, который мы подбили. Из артиллерийских систем - 777. Но их, я так понимаю, мало осталось - добиваем потихоньку», - рассказывает Спартак.

Результативность артиллерии - во многом заслуга воздушной разведки. Сегодня операторы дронов используют передовые российские системы «Глаз» и «Гроза». Говоря проще, если раньше наводиться приходилось по ориентирам и по картам, то теперь один клик по цели на мониторе оператора беспилотника - и ее точные координаты отправляются прямиком в командные центры, а оттуда - расчетам боевых машин.

«Это увеличило скорость реакции от обнаружения противника до начала ведения огня, очень сократило время. Ну и точность корректировки - человеческий фактор исключается уже. Теперь намного стало проще», - говорит оператор БПЛА с позывным Мороз.

На спине разведчика - плюшевый мишка, подарок от сына как оберег.

Родной город Мороза регулярно оказывался под ударом боевиков. Поэтому на фронт он пошел добровольно. Быстро освоил новую профессию, стал лучшим среди однокурсников. За отличную учебу первым получил в руки передовые системы наведения и один из самых дальнозорких беспилотников. Благодаря мощному оптическому комплексу цели удается обнаруживать на расстоянии свыше 15 километров от места взлета.

Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. В результате нескольких дней противостояний на Купянском направлении украинские формирования потеряли десятки единиц техники и бойцов, уступив несколько важных позиций российским войскам.