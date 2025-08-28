Рязанка получила пять лет колонии за сотрудничество с ГУР МО Украины

В Рязани сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местную жительницу, уроженку Азербайджана, вступившую в контакт с украинской разведкой, чтобы передавать чувствительную информацию. После ее приговорили к пяти годам колонии общего режима, решение вынес Рязанский областной суд.

Уточняется, что 55-летняя женщина через мессенджеры связалась с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, чтобы передавать различную разведывательную информацию - о передвижении военных автомобилей и объектах инфраструктуры, которая могла быть использована против безопасности России.

Следователи регионального отделения УФСБ РФ возбудили и расследовали уголовное дело по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Сутками ранее в Саратовской области задержали россиянина, который готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе. Он хотел оборудовать около военного аэродрома модуль навигации для беспилотников ВСУ.