Нудисты под Геленджиком оказались заблокированы между стеной дыма и скалой

В настоящий момент все 23 человека эвакуированы на катере МЧС России.
Игнат Далакян 2025-08-28 10:33:44
© Фото: ТРК «Звезда»

Посетители нудистского пляжа под Геленджиком оказались заблокированы между скалой и дымом от пожара после падения обломков украинского дрона. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС Краснодарского края.

«Не смогли самостоятельно покинуть они место, так как было плотное задымление с одной стороны, с другой - скала», - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что пляж на берегу Черного моря был нудистским, заблокированы оказались 23 человека. На данный момент люди эвакуированы, их спасли сотрудники ГИМС МЧС России на своем катере.

Чтобы справиться с пожаром, спасатели задействовали авиацию, в частности, вертолет Ми-8. Всего в ликвидации огня участвуют более 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее в Геленджике эвакуировали базу отдыха из-за загоревшегося от украинского дрона леса. Пожар возник после падения обломков от сбитого средствами ПВО беспилотника ВСУ.

#дрон #Туристы #МЧС России #наш эксклюзив #Геленджик #заблокированы
