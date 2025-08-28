МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оператор «Ланцета» ликвидировал гаубицу М198 в зоне спецоперации

Неприятельское орудие удалось обнаружить во время ведения огня нашим расчетам беспилотников.
2025-08-28 10:30:13
Минобороны России сообщает об уничтожении украинской гаубицы М198 американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса. 

Вражеское орудие обнаружили, когда оно вело огонь. Это стало заслугой операторов беспилотных летательных аппаратов в ходе ведения воздушной разведки. 

Как только военнослужащие зафиксировали местонахождение гаубицы ВСУ, на нее навели оператора барражирующего боеприпаса «Ланцет». Российское оборонное ведомство сообщает, что удар вышел точным - это и позволило уничтожить цель. 

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» смог уничтожить еще одну украинскую гаубицу американского производства - на этот раз ей оказалась М777. Это произошло на Каховском направлении в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #спецоперация #ланцет #группировка восток #М198
