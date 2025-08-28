Минобороны России сообщает об уничтожении украинской гаубицы М198 американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса.

Вражеское орудие обнаружили, когда оно вело огонь. Это стало заслугой операторов беспилотных летательных аппаратов в ходе ведения воздушной разведки.

Как только военнослужащие зафиксировали местонахождение гаубицы ВСУ, на нее навели оператора барражирующего боеприпаса «Ланцет». Российское оборонное ведомство сообщает, что удар вышел точным - это и позволило уничтожить цель.

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» смог уничтожить еще одну украинскую гаубицу американского производства - на этот раз ей оказалась М777. Это произошло на Каховском направлении в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.