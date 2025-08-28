Наводнения и сели: с какими последствиями циклона столкнулся Сахалин

На Сахалин обрушились мощные ливни, которые вызвали наводнения. В результате дороги размыло, в глубоких лужах тонут автомобили и автобусы. На юге области из берегов вышла река: вода поднялась до окон жилых домов, людей срочно эвакуировали.

В столь ужасной ситуации оказались десятки жителей села Колхозное Невельского района Сахалина. Из-за сильных дождей уровень реки Казачки стремительно поднимался, но затор не дал ей выйти в море. В результате огромная масса воды хлынула в сторону населенного пункта.

В Колхозном проживают чуть больше трехсот человек. В селе около 70 частных домов и двух многоквартирных. Пострадали практически все. Пока одни дожидались помощи спасателей на крышах, те, чьи дома располагаются на возвышенности, оценивали ущерб.

В Невельском районе ввели режим ЧС: открыли пункты временного размещения, организована работа лодочной переправы.

Стихия оказалась безжалостна ко всему: под воду ушли огороды с урожаем, сараи сорвало с земельных участков, поток разрушил автомобильный мост. И это не весь ущерб: на участке автодороги Невельск - Шебунино сошел сель, часть проезжей части обрушилась.

За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Часть населения эвакуировали на лодках, другую пытались вывезти на автомобильной технике. Но сила потока была настолько велика, что перевернула автобус.

Все силы брошены на ликвидацию последствий. В пострадавшее село оперативно направили гуманитарную помощь.

По прогнозам синоптиков дожди в регионе продолжатся, а значит, что специальной комиссии по оценке ущерба придется ждать, как полного схода воды из жилых помещений и частных подворий, так и улучшения погоды. При этом прокуратура уже начала проверку действий местной администрации.