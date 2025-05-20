В Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах

Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

«Большая вода продолжает прибывать в Викуловском районе. В связи с этим вводим режим ЧС регионального уровня в четырех населенных пунктах муниципалитета – деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева, а также в селе Пестово», – написал глава региона.

Моор заверил, что местные власти приняли все необходимые меры в связи с возникшей ситуацией.

За последние сутки вода в районе села Викулова прибавила 19 см. Специалисты МЧС делают замеры каждые два часа.

Жители деревень и сел оказались готовы к борьбе со стихией. Провизию им подвозят на лодках.

По прогнозам синоптиков, сейчас разлив Ишима достиг своего пика. Дальше ситуация будет улучшаться.