МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Битцевского маньяка» оставят за полярным кругом из-за отсутствия противопоказаний

Серийного маньяка, орудовавшего в 1990-е и 2000-е годы в Битцевском лесу в Москве могут оставить в колонии «Полярная сова» из-за отсутствия показаний к переводу в другое исправительное учреждение.
Дарина Криц 2025-08-27 09:06:41
© Фото: Алексей Панов, РИА Новости

Оснований для перевода «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина из колонии, расположенной за полярным кругом, нет. К такому выводу пришел суд.

Как сообщило РИА Новости, к делу было приложено заключение медико-санитарной части о том, что нет препятствий и противопоказаний для нахождения Пичушкина в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прежде осужденный просил ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний) перевести его поближе к Москве из-за проблем с кровообращением, вызванных экстремальными климатическими условиями. Кроме этого, Пичушкин требовал взыскать 100 тысяч рублей морального вреда.

В апреле этого года «Битцевский маньяк» заявил о готовности рассказать об 11 нераскрытых убийствах.

В 1992 году и 2001-2006 годах он совершил 48 к настоящему времени доказанных убийств. Пичушкина искали почти год и задержали летом 2006 года. Свои преступления он совершал на территории Битцевского парка в Москве, где с особой жестокостью убивал пожилых людей и детей, инвалидов и психически больных. Смерть жертвы наступала обычно после удара тупого предмета по голове. В «Полярной сове» Пичушкин отбывает пожизненный срок.

#в стране и мире #ФСИН #суд #исправительная колония #полярная сова #битцевский маньяк #Александр Пичушкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 