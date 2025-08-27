«Битцевского маньяка» оставят за полярным кругом из-за отсутствия противопоказаний

Оснований для перевода «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина из колонии, расположенной за полярным кругом, нет. К такому выводу пришел суд.

Как сообщило РИА Новости, к делу было приложено заключение медико-санитарной части о том, что нет препятствий и противопоказаний для нахождения Пичушкина в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прежде осужденный просил ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний) перевести его поближе к Москве из-за проблем с кровообращением, вызванных экстремальными климатическими условиями. Кроме этого, Пичушкин требовал взыскать 100 тысяч рублей морального вреда.

В апреле этого года «Битцевский маньяк» заявил о готовности рассказать об 11 нераскрытых убийствах.

В 1992 году и 2001-2006 годах он совершил 48 к настоящему времени доказанных убийств. Пичушкина искали почти год и задержали летом 2006 года. Свои преступления он совершал на территории Битцевского парка в Москве, где с особой жестокостью убивал пожилых людей и детей, инвалидов и психически больных. Смерть жертвы наступала обычно после удара тупого предмета по голове. В «Полярной сове» Пичушкин отбывает пожизненный срок.