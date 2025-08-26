ВС РФ пресекли ночную атаку 43 дронов ВСУ

За прошедшую ночь российские военнослужащие сбили или перехватили 43 беспилотника, запущенных украинскими боевиками в сторону нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Двадцать шестого августа с полуночи до 06.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении ведомства.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить суммарно 18 вражеских объектов над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Над Волгоградским и Брянским регионами сбили пять и четыре БПЛА соответственно.

По одному беспилотнику уничтожили в небе Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.

Еще шесть украинских дронов перестали работать над территориями Орловской и Псковской областей. Также и над приграничными Белгородской и Курской областями сбиты в общей сложности четыре беспилотных аппарата.

Сутками ранее МО РФ сообщало о 21 уничтоженном украинском беспилотнике, большая часть из которых - семь - пришлась на Смоленскую область.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.