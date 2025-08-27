Пентагон финансировал разработку ракет ERAM, которые могут поставить Киеву

Американское Минобороны (Пентагон) могло приступить к разработке ракет увеличенного радиуса действия, так называемых ERAM. Согласно финансовым документам, две разные компании параллельно получили контракты на завышенные суммы.

Речь идет о компаниях CoAspire LLC из штата Вирджиния и калифорнийской Zone 5 Technologies LLC. Первая получила в 2,5 раза завышенную сумму - более 33,8 миллиона долларов вместо 13,2 миллиона, гонорар второй вырос более чем в четыре раза - с 7,7 до 33,5 миллиона долларов. Соответствующие отчеты проанализировало РИА Новости, в них обозначена стратегия Пентагона по ускорению разработки ERAM.

Уточняется, что американское ведомство стало спонсировать два проекта по созданию прототипа этих ракет, стремясь довести оружие до этапа готовности к производству. Также говорится, что оба контракта заключены посредством сделки, часто применяемой для обхода обычных процедур по закупкам для быстрого создания прототипов, - это «соглашение об иных транзакциях».

Эта информация появилась на фоне сообщений о планах поставить на Украину ракеты ERAM. При этом накануне, 26 августа, президент Дональд Трамп заявил, что США больше не участвуют в финансировании этой страны.