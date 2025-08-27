МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон финансировал разработку ракет ERAM, которые могут поставить Киеву

Обе компании получили завышенные контракты, к которым применялся механизм по закупкам для быстрого создания прототипов.
Дарина Криц 2025-08-27 07:23:18
© Фото: defense.gov

Американское Минобороны (Пентагон) могло приступить к разработке ракет увеличенного радиуса действия, так называемых ERAM. Согласно финансовым документам, две разные компании параллельно получили контракты на завышенные суммы.

Речь идет о компаниях CoAspire LLC из штата Вирджиния и калифорнийской Zone 5 Technologies LLC. Первая получила в 2,5 раза завышенную сумму - более 33,8 миллиона долларов вместо 13,2 миллиона, гонорар второй вырос более чем в четыре раза - с 7,7 до 33,5 миллиона долларов. Соответствующие отчеты проанализировало РИА Новости, в них обозначена стратегия Пентагона по ускорению разработки ERAM.

Уточняется, что американское ведомство стало спонсировать два проекта по созданию прототипа этих ракет, стремясь довести оружие до этапа готовности к производству. Также говорится, что оба контракта заключены посредством сделки, часто применяемой для обхода обычных процедур по закупкам для быстрого создания прототипов, - это «соглашение об иных транзакциях».

Эта информация появилась на фоне сообщений о планах поставить на Украину ракеты ERAM. При этом накануне, 26 августа, президент Дональд Трамп заявил, что США больше не участвуют в финансировании этой страны.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Минобороны США #Ракеты увеличенного радиуса действия (ERAM)
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 