Не прекращающиеся с ноября 2024 года массовые протесты в Сербии инициированы спецслужбами соседних с ней стран, в частности, хорватской и болгарской разведками, а также Боснии и Герцеговины и самопровозглашенной республики Косово. Такую информацию озвучил председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины Сербии Милован Дрецун.

Он упомянул, что сербская контрразведка (БИА) вскрыла агентурную сеть хорватского Управления безопасности и разведки. При этом в центральной части Сербии активно действовали косовские шпионы.

«Агентство безопасности и информации скомпрометировало работу Управления безопасности и разведки Хорватии (SOA), когда открыли несколько их внедренных агентурных групп. Замешаны и другие спецслужбы региона, например, Косовское разведывательное агентство (AKI), действующее в Центральной Сербии. Есть участие Сараево и Софии», - рассказал Дрецун в комментарии РИА Новости.

Подобные заявления о прямой причастности иностранных спецслужб и Запада в целом к внутриполитическим процессам в Сербии звучали уже не раз, в том числе и от самого президента Александра Вучича.

В комментарии «Звезде» депутат Национального собрания Сербии (Скупщины, местного парламента) Слободан Николич подчеркнул, что представители интеллигенции - преподавательский состав университетов - являются так называемой пятой колонной, спонсируемой разведслужбами иностранных государств.