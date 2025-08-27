МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сербии раскрыли, разведки каких стран стоят за массовыми протестами

Среди ангажированных к сербским протестам спецслужб упоминаются разведведомства Хорватии, Боснии и Герцеговины, Болгарии и самопровозглашенного Косово.
Марина Крижановская 2025-08-27 06:36:46
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic, Globallookpress

Не прекращающиеся с ноября 2024 года массовые протесты в Сербии инициированы спецслужбами соседних с ней стран, в частности, хорватской и болгарской разведками, а также Боснии и Герцеговины и самопровозглашенной республики Косово. Такую информацию озвучил председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины Сербии Милован Дрецун.

Он упомянул, что сербская контрразведка (БИА) вскрыла агентурную сеть хорватского Управления безопасности и разведки. При этом в центральной части Сербии активно действовали косовские шпионы.

«Агентство безопасности и информации скомпрометировало работу Управления безопасности и разведки Хорватии (SOA), когда открыли несколько их внедренных агентурных групп. Замешаны и другие спецслужбы региона, например, Косовское разведывательное агентство (AKI), действующее в Центральной Сербии. Есть участие Сараево и Софии», - рассказал Дрецун в комментарии РИА Новости.

Подобные заявления о прямой причастности иностранных спецслужб и Запада в целом к внутриполитическим процессам в Сербии звучали уже не раз, в том числе и от самого президента Александра Вучича.

В комментарии «Звезде» депутат Национального собрания Сербии (Скупщины, местного парламента) Слободан Николич подчеркнул, что представители интеллигенции - преподавательский состав университетов - являются так называемой пятой колонной, спонсируемой разведслужбами иностранных государств.

#в стране и мире #Сербия #спецслужбы #косово #Болгария #босния и герцеговина #Хорватия #массовые протесты #иностранная разведка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 