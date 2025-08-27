МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мантуров назвал сферы, в которых Россия и США могут сотрудничать

По словам вице-премьера, Москва и Вашингтон могли бы взаимодействовать по вопросам металлургии и атомной энергетики.
Анастасия Бобылева 2025-08-27 04:42:12
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил перспективы взаимодействия России и США в сфере промышленности. По его словам, Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в области атомной энергетики и металлургии, в том числе по редким и редкоземельным металлам.

«Я думаю, что вы слышали в том числе и комментарии нашего президента относительно возможного сотрудничества в области взаимодействия по редким и редкоземельным металлам», - приводит его слова ТАСС.

По словам вице-премьера, Россия обладает большими запасами редкоземов, поэтому «здесь есть поле для совместной деятельности». Мантуров добавил, что в дальнейшем могут появиться и другие направления.

Ранее главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков прокомментировал возможное заключение сделки РФ и США по добыче редкоземельных металлов на Аляске. По его словам, такое сотрудничество может стать выгодным для обеих сторон.

