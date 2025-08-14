В РАН назвали выгоду России от сделки по добыче редкоземов на Аляске

Возможное заключение сделки по добыче редкоземельных металлов на Аляске может стать выгодным как для России, так и для США. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.

«Добыча редкоземельных металлов, рассеянных в земной коре - трудоемкая работа. Это должна быть инвестиционная кооперация многих, в том числе международных организаций», - рассказал эксперт.

По его словам, на Аляске находятся практически все существующие на планете редкоземельные металлы. Связано это еще и вулканической активностью в Тихоокеанском огненном кольце (область с высокой вулканической активностью - Прим. ред.), которая приводит к возникновению «молодых поверхностей».

Тишков также напомнил, что Путин ранее предлагал США совместно осваивать редкоземельные элементы на территории России.

«Они у нас есть и на Кольском полуострове, в районах Новороссии, на северо-востоке и юге Сибири. Это как раз норма для экономического сотрудничества в мире», - подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее издание The Telegraph утверждало, что США рассматривают возможность предложить России совместную разработку месторождений редкоземельных металлов на Аляске.