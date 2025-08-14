МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РАН назвали выгоду России от сделки по добыче редкоземов на Аляске

Эксперт Тишков напомнил, что Путин ранее предлагал США совместное освоение редкоземельных элементов на территории России.
Глеб Владовский 2025-08-14 13:08:08
© Фото: Алексей Алексеев РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Возможное заключение сделки по добыче редкоземельных металлов на Аляске может стать выгодным как для России, так и для США. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.

«Добыча редкоземельных металлов, рассеянных в земной коре - трудоемкая работа. Это должна быть инвестиционная кооперация многих, в том числе международных организаций», - рассказал эксперт.

По его словам, на Аляске находятся практически все существующие на планете редкоземельные металлы. Связано это еще и вулканической активностью в Тихоокеанском огненном кольце (область с высокой вулканической активностью - Прим. ред.), которая приводит к возникновению «молодых поверхностей».

Тишков также напомнил, что Путин ранее предлагал США совместно осваивать редкоземельные элементы на территории России.

«Они у нас есть и на Кольском полуострове, в районах Новороссии, на северо-востоке и юге Сибири. Это как раз норма для экономического сотрудничества в мире», - подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее издание The Telegraph утверждало, что США рассматривают возможность предложить России совместную разработку месторождений редкоземельных металлов на Аляске.

#сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #наш эксклюзив #редкоземельные металлы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 