Корабли Каспийской флотилии уничтожили укрепрайоны условного противника

Также в рамках учений из артиллерийских орудий поразили надводные цели, имитировавшие отряд кораблей «врага».
2025-08-27 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские, воздушные и береговые цели в рамках двусторонних зачетно-тактических учений. Тренировка прошла на морских полигонах Каспийского моря.

Отрабатывая задачи по противовоздушной обороне, моряки обнаружили с помощью корабельных систем радиолокационного наблюдения воздушную цель. Расчеты зенитных артиллерийских комплексов «Палаш» взяли ее на сопровождение. Затем, после постановки активных помех, они произвели захват и уничтожили цель в воздухе.

Также в рамках учения экипажи уничтожили из корабельных артиллерийских орудий надводные цели, которые имитировали отряд кораблей условного врага. Затем они нанесли удары из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим укрепрайоны противника. Средства объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение целей.

Всего в учении участвовали более 10 боевых кораблей. В их числе ракетных корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Туча», «Амур», «Углич» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Махачкала», а также базовые тральщики.

Ранее «Маршал Шапошников» дал залп высокоточными ракетами в Японском море. Огонь велся по надводной цели, МО РФ опубликовало кадры учений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

