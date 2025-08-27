МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США состоялся запуск ракеты-носителя с прототипом Starship

Ожидается, что космический аппарат приводнится в Индийском океане после тестового полета.
Глеб Владовский 2025-08-27 03:18:02
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress

Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя с прототипом Starship. Сообщение опубликовано в соцсетях.

Уточняется, что запуск состоялся в 2:30 мск с космодрома Starbase в штате Техас. В ходе проведения десятого по счету полета в компании решили отказаться от идеи контролируемого возвращения ускорителя на стартовую площадку.

Ожидается, что космический аппарат приводнится в Индийском океане после тестового полета, который должен продлиться около часа.

Ранее сообщалось о переносе тестового старта корабля Starship компании SpaceX. Причиной стали погодные условия.

