В США состоялся запуск ракеты-носителя с прототипом Starship

Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя с прототипом Starship. Сообщение опубликовано в соцсетях.
Уточняется, что запуск состоялся в 2:30 мск с космодрома Starbase в штате Техас. В ходе проведения десятого по счету полета в компании решили отказаться от идеи контролируемого возвращения ускорителя на стартовую площадку.
Ожидается, что космический аппарат приводнится в Индийском океане после тестового полета, который должен продлиться около часа.
Ранее сообщалось о переносе тестового старта корабля Starship компании SpaceX. Причиной стали погодные условия.
