SpaceX снова перенесла тестовый старт корабля Starship

Тестовый старт корабля Starship компании SpaceX в очередной раз перенесли. Об этом говорится в заявлении компании.
«Из-за погодных условий сегодняшние летные испытания отменены. Команда Starship определяет следующую наилучшую возможность для полета», - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.
Первый раз SpaceX перенесла тестовый запуск корабля 25 августа. Связано это было с устранением неполадок на самом Starship.
Предыдущий испытательный запуск Starship закончился катастрофой: комический корабль разрушился вскоре после выхода на суборбитальную траекторию. Это был третий подряд неудачный тестовый полет корабля.
