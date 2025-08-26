SpaceX снова перенесла тестовый старт корабля Starship

Тестовый старт корабля Starship компании SpaceX в очередной раз перенесли. Об этом говорится в заявлении компании.

«Из-за погодных условий сегодняшние летные испытания отменены. Команда Starship определяет следующую наилучшую возможность для полета», - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.

Первый раз SpaceX перенесла тестовый запуск корабля 25 августа. Связано это было с устранением неполадок на самом Starship.

Предыдущий испытательный запуск Starship закончился катастрофой: комический корабль разрушился вскоре после выхода на суборбитальную траекторию. Это был третий подряд неудачный тестовый полет корабля.