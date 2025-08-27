Уиткофф заявил, что экономика России не ослабла

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждением, что экономика России якобы «дала сбой». Такое заявление он сделал во время эфира на телеканале Fox News.

«Я не знаю, сказал бы я так», - сказал он.

Уиткофф добавил, что Трамп разочарован в украинском конфликте, поскольку не считает его своим конфликтом. Поэтому американский лидер стремится завершить его.

Ранее Уиткофф заявил, что представители Москвы и Вашингтона ежедневно проводят контакты.