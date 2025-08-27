МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уиткофф заявил, что экономика России не ослабла

Спецпосланник Трампа добавил, что несмотря на разочарование американского лидера в украинском конфликте, он все равно считает необходимым прекратить его.
Глеб Владовский 2025-08-27 02:50:55
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждением, что экономика России якобы «дала сбой». Такое заявление он сделал во время эфира на телеканале Fox News.

«Я не знаю, сказал бы я так», - сказал он.

Уиткофф добавил, что Трамп разочарован в украинском конфликте, поскольку не считает его своим конфликтом. Поэтому американский лидер стремится завершить его.

Ранее Уиткофф заявил, что представители Москвы и Вашингтона ежедневно проводят контакты.

#Россия #в стране и мире #сша #экономика России #Стивен Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
