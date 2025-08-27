МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уиткофф: контакты представителей России и США проходят ежедневно

Ранее спецпосланник Трампа рассказал, сколько времени он провел с окружением Путина.
Глеб Владовский 2025-08-27 02:14:55
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Представители Москвы и Вашингтона ежедневно проводят контакты. Такое заявление сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Мы разговариваем с русскими ежедневно», - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее спецпосланник Трампа, сообщил, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его окружением. Он уточнил, что это было личное время с Владимиром Путиным. Кроме этого, Уиткофф назвал несколько людей из окружения российского президента, в частности, его помощника Юрия Ушакова и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

#Россия #в стране и мире #сша #Контакты #Стивен Уиткофф
