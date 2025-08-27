МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над территорией России уничтожили 13 украинских беспилотников

Больше всего беспилотников - семь штук - оказалось в Ростовской области.
2025-08-27 23:27:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, попытавшихся атаковать территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Семь дронов сбили в Ростовской области, еще по два - в Белгородской и над акваторией Черного моря. Также по одному беспилотнику уничтожили в небе над Смоленской областью и над Крымом.

Сегодня Ростовская область уже подвергалась атаке ВСУ. За ночь в регионе сбили 15 украинских БПЛА. Еще 11 дронов поразили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Крым #бпла #Смоленская область #Ростовская область #белгородская область #ВСУ #дроны
