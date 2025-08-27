МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эрдоган представил систему ПВО с искусственным интеллектом «Стальной купол»

Турецкая армия получила 47 единиц техники для «Стального купола», а также четыре батареи систем ПВО средней и большой дальности.
Дима Иванов 2025-08-27 22:45:13
© Фото: Tomer Neuberg, JINI, Globallookpress

Поставка первых машин многоуровневой системы противовоздушной обороны «Стальной купол» в войска стала значимым событием для Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки фундамента нового технопарка компании Aselsan, ключевого оборонного предприятия Турции.

Президент отметил, что армия получила 47 единиц техники Gök Kubbe, включающей системы ПВО и радары, а также батарею Siper, состоящую из 10 машин дальнобойной ПВО, и три батареи Hisar, включающие 21 машину средней дальности.

Эрдоган уточнил, что компания Aselsan разработала для «Стального купола» программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое объединяет все системы в единую сеть и обеспечивает мгновенный обмен данными между военными.

По словам Эрдогана, как сообщило агентство Anadolu, система «Стальной купол» позволила Турции войти в число лидеров в области противовоздушной обороны.

Ранее Турция пообещала сбивать самолеты израильской армии, если те будут поддерживать с воздуха позиции курдских подразделений в Сирии.

