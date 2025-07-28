США планировали испытывать беспилотники на Украине

США планировали испытывать новые беспилотники на Украине. Об этом сообщает издание Defense News.

По его информации, подразделение оборонных инноваций страны заблаговременно озаботилось поиском воздушного полигона. Украина лидировала в списке стран, где американские военные могли бы провести испытания.

Однако вскоре им пришлось остановиться на Аляске, поскольку в Вашингтоне испугались прямого вмешательства в украинский конфликт.

Кроме того, на ситуацию повлияло и нарастающее напряжение в отношениях между главой Белого дома Дональдом Трампом и Киевом.

Таким образом, рассмотрение Украины в качестве места для тестов пришлось оставить.