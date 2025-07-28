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США планировали испытывать беспилотники на Украине

В итоге Вашингтону пришлось отказаться от этой идеи.
Константин Денисов 2025-07-28 20:01:39
© Фото: defense.gov

США планировали испытывать новые беспилотники на Украине. Об этом сообщает издание Defense News.

По его информации, подразделение оборонных инноваций страны заблаговременно озаботилось поиском воздушного полигона. Украина лидировала в списке стран, где американские военные могли бы провести испытания.

Однако вскоре им пришлось остановиться на Аляске, поскольку в Вашингтоне испугались прямого вмешательства в украинский конфликт.

Кроме того, на ситуацию повлияло и нарастающее напряжение в отношениях между главой Белого дома Дональдом Трампом и Киевом.

Таким образом, рассмотрение Украины в качестве места для тестов пришлось оставить.

#в стране и мире #испытания #Украина #сша #беспилотники #Дональд Трамп #аляска
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