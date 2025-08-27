МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вице-премьер Италии: войны против России всегда плохо заканчивались

Ничего добиться не удалось ни Наполеону, ни Гитлеру.
Дима Иванов 2025-08-27 21:19:06
© Фото: Fabio Frustaci, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини указал европейским странам на неудачные попытки ведения войн с Россией в прошлом. Об этом он сообщил в беседе с порталом Il Sussidiario.

По его словам, Италия придерживается взвешенной и разумной позиции, в отличие от ряда европейских правительств и лидеров Брюсселя, которые сосредоточены на обсуждении оружия, армий, бомб и ракет.

Он призвал прислушаться к Папе Римскому Льву и сосредоточиться на дипломатических усилиях вместо размышлений о войнах с Россией, которые, как показала история - от Наполеона до Гитлера - не принесли Европе ничего хорошего.

Ранее стало известно, что в Европе планируют обновить старые дороги, включая железнодорожные пути и мосты, а также построить новые, чтобы подготовиться к возможному военному конфликту с Россией. Как отметил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас, текущая дорожная инфраструктура ЕС не пригодна для передвижения военной техники.

