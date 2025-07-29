МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЕС констатировали непригодность дорог для переброски военной техники

Для ускоренной переброски военной техники европейские власти намерены заняться улучшением дорог и мостов.
Дарина Криц 2025-07-29 09:40:40
© Фото: R Parsons, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Европе намерены заняться модернизацией старых дорог, включая железнодорожные пути, мостов или строительством новых на случай военного конфликта с Россией. В настоящее время, по словам еврокомиссара Апостолоса Цицикостаса, ответственного за европейский транспорт, дороги в ЕС непригодны для движения по ним боевой техники.

Он также уточнил, что предстоит модернизировать 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров. На реализацию этой идеи в Евросоюзе намерены выделить примерно 17 миллиардов евро. Обо всем этом Цицикостас рассказал в интервью газете Financial Times (FT).

«Глава транспортной службы ЕС предупреждает: дороги и железные дороги Европы непригодны для войны с Россией. <...> Есть старые мосты, которые нужно модернизировать, узкие мосты, которые необходимо расширить, и отсутствующие мосты, которые нужно построить», - говорится в опубликованном материале.

Отмечается, что сейчас переброска техники с запада Европы в восточную ее часть может занимать недели и месяцы. В связи с этим планируется сократить срок до нескольких часов или максимум дней.

В начале июля Польша пригрозила закрыть ключевой хаб для доставки военной помощи Украине. Президент Анджей Дуда заявил, что его страну не пригласили на мероприятия по обсуждению использования ее территории для доставки военной помощи ВСУ.

#в стране и мире #военная техника #ЕС #евросоюз #плохие дороги #Переброска техники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 