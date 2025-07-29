В ЕС констатировали непригодность дорог для переброски военной техники

В Европе намерены заняться модернизацией старых дорог, включая железнодорожные пути, мостов или строительством новых на случай военного конфликта с Россией. В настоящее время, по словам еврокомиссара Апостолоса Цицикостаса, ответственного за европейский транспорт, дороги в ЕС непригодны для движения по ним боевой техники.

Он также уточнил, что предстоит модернизировать 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров. На реализацию этой идеи в Евросоюзе намерены выделить примерно 17 миллиардов евро. Обо всем этом Цицикостас рассказал в интервью газете Financial Times (FT).

«Глава транспортной службы ЕС предупреждает: дороги и железные дороги Европы непригодны для войны с Россией. <...> Есть старые мосты, которые нужно модернизировать, узкие мосты, которые необходимо расширить, и отсутствующие мосты, которые нужно построить», - говорится в опубликованном материале.

Отмечается, что сейчас переброска техники с запада Европы в восточную ее часть может занимать недели и месяцы. В связи с этим планируется сократить срок до нескольких часов или максимум дней.

В начале июля Польша пригрозила закрыть ключевой хаб для доставки военной помощи Украине. Президент Анджей Дуда заявил, что его страну не пригласили на мероприятия по обсуждению использования ее территории для доставки военной помощи ВСУ.