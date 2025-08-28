Артиллеристы разнесли украинские пункты управления БПЛА

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Цель обнаружили российские операторы БПЛА, которые заметили антенны и другое оборудование для управления дронами.

Артиллеристы нанесли по координатам серию точных ударов. В результате обстрела пункты управления были уничтожены вместе с техникой и средствами связи. Это лишило боевиков возможности координировать работу беспилотников на участке.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минометчики сровняли с землей позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.