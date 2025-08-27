МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Травмированная при опрокидывании батута в Уфе девочка попала в реанимацию

Ее состояние оценивается как тяжелое.
Дима Иванов 2025-08-27 20:02:24
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что пятилетняя девочка, пострадавшая при опрокидывании надувного батута в Уфе, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам Рахматуллина, в районе Затона из-за урагана опрокинулся батут, на котором находились дети. Трехлетняя девочка получила лишь незначительные царапины, и ее осмотрели медики скорой помощи на месте. Пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу №17, где она находится в реанимации в тяжелом состоянии, отметил он в Telegram-канале.

Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что на улице Летчиков на детской площадке сильный ветер перевернул надувной батут с детьми, в результате чего пострадали двое, один из них был госпитализирован. Следственные органы начали уголовное расследование по факту оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Специалисты намерены оценить действия сотрудников и владельца аттракциона с правовой точки зрения.

Прокуратура республики уточнила, что батут был установлен без соответствующих разрешений.

Напомним, что батут, установленный во дворе одного из домов в Уфе, перевернуло сильным порывом ветра, когда внутри находились дети.

