«Киоск полетел, все полетело»: очевидица о происшествии с батутом в Уфе

В результате инцидента пострадали три ребенка.
Константин Денисов 2025-08-27 18:37:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате происшествия с батутом в Уфе могли пострадать больше двух человек. Об этом рассказала «Звезде» одна из очевидиц происшествия.

По ее словам, она успела вытащить своего ребенка буквально за несколько минут до того, как батуты унесло.

«В нашем дворе вот тут открыли батуты. У меня ребенок захотел туда. Мы решили сходить в парк. И буквально несколько минут прошло, они поскакали, и резкий ветер, и просто батуты разлетелись. Киоск полетел, батуты полетели, все полетело. Я ребенка просто за секунду вытащила до всего вот этого происшествия. Я просто его вытолкала, и батуты улетели. Это было очень страшно. Ребенок в истерике», - рассказала женщина.

В результате инцидента пострадали три ребенка - шестилетний мальчик был госпитализирован, а двое других детей отказались от визита в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняя обстоятельства случившегося.

